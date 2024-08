Torrecuso 49 edizione di Vinestate | ecco il programma ufficiale

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Tempo di lettura: 6 minutiC’è attesa a, grazioso Borgo in provincia di Benevento ai piedi del Taburno, per la 49esimadi ‘’ la rassegna dedicata ai vini del Taburno inda giovedì 29 agosto a domenica 1 settembre. Questo è ilcompleto che inizierà domenica 25 agosto alle ore 18:00 presso Palazzo Caracciolo Cito con la presentazione della 49°disi racconta nei giochi e nelle sfide’ e il lancio contest ‘50 –di azioni per la promozione territoriale dell’identità vitivinicola in vista dell’2025’, il logo del cinquantenario, l’etichetta celebrativa, il calendario limited edition e tanto altro. A seguire brindisi a cura dell’Associazione Aglianico del Taburno.