Toro | dopo lo spettacolare esordio contro il Milan a San Siro arrivano le ultime manovre di mercato

Leggi tutta la notizia su nuovasocieta

(Di mercoledì 21 agosto 2024) La Serie A è iniziata alla grande per il Torino, che ha fatto un ottimoila San. Nonostante il 2-2 finale, la squadra guidata da mister Vanoli ha giocato in maniera convincente per gran parte del match, mettendo in forte difficoltà i rossoneri e sfiorando incluso il terzo gol. Tuttavia, la rimonta delnegli ultimissimi minuti di gioco ha evidenziato alcune lacune, che potrebbero essere colmate dalla squadra granata prima della chiusura del calcioestivo. Una partita combattuta fino all’ultimo Sublimi le prestazioni dei calciatori del Torino, che sin dai primi minuti di gioco hanno mostrato una forte determinazione. Il vantaggio è arrivato al 30’ del primo tempo, grazie a un’inaspettata autorete di Thiaw che ha messo in crisi la difesaista.