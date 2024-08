Torino bambino di 4 anni muore schiacciato da un trattore | era sul mezzo con un parente

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Undi 4è mortoda una Villar Pellice, in provincia di. Inutili i tentativi dei soccorsi di rianimarlo: quando i sanitari sono arrivati sul posto, il piccolo era in arresto cardiaco ed è deceduto poco dopo l’arrivo in ospedale. Ilè stato trasportato d’urgenza in elisoccorso all’ospedale Regina Margherita di. La manovre di rianimazione sono continuate anche durante il tragitto, ma non sono state sufficienti a salvarlo e il bimbo si è spento in pronto soccorso. Stando a una prima ricostruzione, ilsi trovava sul, insieme a unmaggiorenne, durante le operazioni di raccolta del fieno. A un certo punto, è caduto daled è stato travolto da una ruota del carrello agganciato allo stesso