Strage in famiglia Uccide figlio ed ex moglie Poi decide di farla finita

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Ha sparato aldisabile e alla ex, poi si è ucciso. La tranquillità estiva di Rivalta Bormida, paese di 1.400 anime immerso nel verde della campagna alessandrina, è andata in pezzi quando Luciano Turco, 67 anni, operaio in pensione, ha preso una calibro 22 per chiudere i conti con una vita che non voleva più e diventare il killer della suae di se stesso. Nell’appartamento del caseggiato di via Oberdan i carabinieri hanno trovato i tre corpi: quello di Luciano, quello della ex, Giuseppina Rocca, 66 anni, bidella della scuola di Rivalta, affettuosamente chiamata Pinuccia dai compaesani, e delDaniel, 44 anni, bloccato su una sedia a rotelle per un incidente sulla moto che gli era capitato venti anni fa.