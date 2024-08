Satriano questa va spiegata! No alla Champions League con ‘danno’ all’Inter

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 21 agosto 2024) La scelta di Martindi accasarsi al Lens è quantomeno curiosa. E, se possibile, da spiegare. Specialmente per la rinuncia al Brest epossibilità di giocare la prossima UEFA, togliendo anche un incasso sicuro. SCELTA BIZZARRA – Solo poche settimane fa Inter e Brest avevano raggiunto un accordo per la cessione a titolo definitivo di Martinal club bretone. Un ritorno, dopo il prestito dello scorso anno, in una squadra dove, da titolare e protagonista, ha conquistato lo scorso anno una clamorosa qualificazione diretta in UEFA. Competizione che avrebbe potuto giocare proprio quest’anno, con la maglia del club transalpino. Sembrava ormai tutto fatto, se non fosse che l’attaccante ha rifiutato la destinazione. Una scelta bizzarra, resa ancor più curiosa ddecisione, poi, di accasarsi al Lens.