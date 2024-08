Perso un pezzo del suo cranio durante un’operazione | uomo fa causa all’ospedale

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di mercoledì 21 agosto 2024) A un paziente è stato rimosso un pezzo di cervello dopo un'emorragia e in ospedale hanno perso quello sostitutivo, lui gli fa causa. Quel che è avvenuto nel 2022 negli Stati Uniti ha un qualcosa di incredibile. L'americano Fernando Cluster nel settembre di quell'anno è stato ricoverato all'Emory University Midtown Hospital nella città di Atlanta, a causa di un'emorragia celebrale. Per cercare di guarirlo, i medici avevano deciso di operare andando a rimuovere dalla sua testa un pezzo di cranio di circa 4 pollici, l'equivalente di poco più di 10 centimetri. L'obiettivo era quello di ridurre la pressione sopra la testa per rallentare l'uscita di sangue e aiutarlo a riprendersi. Il pezzo sarebbe poi stato risistemato una volta risvegliatosi e migliorata la sua situazione nel complesso.