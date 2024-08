Pensioni anticipate 2025 quando conviene Quota 41 e a chi

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Roma, 21 agosto 2024 –41, la soluzione di anticipo della pensione sostenuta a spada tratta dalla Lega, potrebbe non essere così conveniente come appare a prima vista per coloro che matureranno i requisiti nel. Con la conseguenza che, a conti fatti, a utilizzarla realmente, come è accaduto per103 quest’anno, potrebbero essere relativamente in pochi. Per rendersi conto della convenienza o no del meccanismo vale la pena partire dai requisiti richiesti e dagli effetti che produce sull’importo della pensione che si ottiene: l’opzione prevede il pensionamento con 41 anni di contributi a prescindere dall’età al posto dell’attuale103 (che richiede 41 anni di attività e 62 di età). Ma l’opzione prevede anche che chi vuole utilizzare questa via deve accettare il correttivo del calcolo tutto contributivo dell’assegno, con un taglio del 15-20 per cento.