Ngonge nella lista di profili che la Roma valuta per sostituire Dybala Pedullà

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di mercoledì 21 agosto 2024) In attesa che il futuro di Paulosi delinei, lapensa al suo possibile sostituto. Inc’è, Conte gli avrebbe spiegato di non essere parte predominante del suo progetto. Il giornaAlfredoscrive sul suo portale: “Quale futuro per Paulo? Le sirene dell’Al-Qadsiah devono portare a qualcosa di più incerto, soprattutto per quanto riguarda il cartellino e a prescindere del mega ingaggio (circa 20 milioni a stagione, impegno triennale) che garantirebbero all’attaccante argentino. E poi lo stessodeve essere convinto, una matassa che in qualche modo deve essere sbrogliata., dialogo con Conte. Non rientra nel progetto Possiamo dire che lasta pensando a un sostituto, magari investirà in altri reparti, ma tra iche segue in attacco inseriamo anche il nome di Cyril