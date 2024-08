M Alessandra Dalla Torre Baffi la generosità fatta donna

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di mercoledì 21 agosto 2024) “Cultura, Turismo, Lavoro”: un progetto della Fondazione Anna Maria Catalano, finanziato dall’Unione Europea Next Generation EU nell’ambito del PNRR Transizione digitale Organismi Culturali e creativi”. Fiumicino, 21 agosto 2024 – Marianasce ad Oderzo (Treviso) il 5 maggio 1928, figlia di Arcangelo, addetto alla ricerca e allo scavo dei pozzi artesiani e Maria, casalinga. E’ l’unica ragazza tra i quattro figli e, a causa della cagionevole salute della madre e delle prolungate assenze per lavoro del padre, diviene da subito un punto di riferimento per tutta la famiglia. Dopo le scuole dell’obbligo comincia a lavorare come apprendista infermiera nell’ospedale di Oderzo. In cerca di un impiego sicuro, come molti altri giovani veneti, si trasferisce a Roma dove termina la formazione infermieristica.