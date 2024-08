L’innocenza recensione | il bullismo secondo Kore’eda

Leggi tutta la notizia su spettacolo.eu

(Di mercoledì 21 agosto 2024) La nostrade, il nuovo film dipresentato in concorso a Cannes lo scorso anno: un film brutale e assieme delicato che scandaglia i fondali della colpa e della vergogna, parlandoci della tragedia della crescita di fronte alNon si è aggiudicato premi a Cannes 2023, il nuovo film diuscito a 6 anni da Un affare di famiglia, ma di certo ha consolidato l’arte del racconto di grande delicatezza e umanità del maestro giapponese. Un racconto che qui si sposta dalle coordinate tipiche del cineasta nipponico, prevalentemente basate sui legami familiari, per andare a toccare il tema dele argomenti altrettanto spinosi come quelli legati alla disinformazione, al lato oscuro della società del Sol Levante e alla dolorosa tragedia della crescita.