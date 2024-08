La sabbia è finita nelle fessure del tuo smartphone? Occorre un pronto intervento | cosa devi fare

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di mercoledì 21 agosto 2024) I piccoli granelli dipossono diventare deleteri per la salute del proprio: come rimediare in caso di incidente. Siamo nell’ultimo periodo dell’estate, dove le calde spiagge sono un presente ancora vivo, così come la, tanto soffice quanto insidiosa. E come sempre diciamo che in vacanza abbandoniamo lo, ma questo non si rivela mai vero fino in fondo. Ed è qui che diventa davvero semplice che i nostri amati telefoni che proteggiamo con cover e vetrini vari entrino in contatto con la. Granelli dinello: come rimediare – cityrumors.itMa quali sono i rischi? In primo luogo, il contatto tra i granelli e la superficie touch potrebbe portare alla formazione di striature di varia entità: da semplici segni a graffi veri e propri.