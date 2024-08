Jennifer Lopez e Ben Affleck è finita | Hanno firmato le carte proprio nel giorno più inaspettato

Leggi tutta la notizia su eccellenzemeridionali

(Di mercoledì 21 agosto 2024)e Ben, è: "lenelpiùScoppia una bomba nel jet-set: "J.Lo" e "Bennifer" addio? Sembra che il sogno d'amore trae Bensia arrivato al capolinea. A sorpresa, infatti, si è diffusa la voce che la diva del pop e dell'acting abbia avviato le pratiche di divorzio a Los Angeles. Immaginavate un epilogo simile per la coppia che si era unita in matrimonio con una cerimonia sfavillante a Las Vegas appena due anni fa? Ebbene, tutto fa pensare che sial'armonia tra i due. Nonostante quel matrimonio sembrasse tratto da una favola moderna, sotto sotto, si vocifera che il patto nuziale non fosse blindato da accordi prematrimoniali. Le voci di corridoio su una possibile tempesta coniugale già ronzavano dal mese di maggio e pare che alcuni episodi abbiano dato loro credito.