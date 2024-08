Il 38enne Ennio Bolis di Brembate Sopra stroncato da un malore in Polonia

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di mercoledì 21 agosto 2024). Dramma in, 38 anni residente adi, è statoda unvenerdì 16 agosto. Il giovane si era recato nel Paese dell’Est Europa per assistere alla finale di Supercoppa Europea dell’Atalanta (mercoledì 14). Illavorava alla Auto Orlando Sport di Pedrengo: era un autista e responsabile del trasporto dei piloti. Grande tifoso della Dea, era appassionato di bicicletta ed aveva creato un account YouTube in cui postava video amatoriali, “resoconti di uscite in mountain bike, escurioni all mountain, uscite Enduro e giornate gravity nei Bike Park”.ha lasciato nel dolore il papà, la mamma, due fratelli e una sorella.aveva viaggiato verso lacon i tifosi della Valle Imagna – la sua famiglia è originario di Pontegiurino – caricando la sua bici sull’auto.