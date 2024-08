Festa in piazza a Ponte Buggianese per l’oro olimpico Gabriele Rossetti

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di mercoledì 21 agosto 2024)– È stato un vero e proprio bagno di folla quello per il campioneinBiggianese. Unadella comunità pontigiana per ringraziare il suo campione, medaglia d’oro nello skeet in coppia con Diana Bacosi alle Olimpiadi di Parigi 2024. C’era, ovviamente, il sindaco di, Nicola Tesi, ma non sono voluti mancare i sindaci dei Comuni vicini (Anna Trassi, Simona De Caro, Emma Donnini, fra gli altri), l’assessora regionale Alessandra Nardini, i consiglieri regionali Marco Niccolai e Federica Fratoni, il Questore Marco Dal Piaz (è tesserato per le Fiamme Oro ed è un poliziotto), l’ex campioneLuciano Giovannetti e rappresentanti della Provincia, della Prefettura, del Coni e delle altre forze dell’ordine.