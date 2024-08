Enrico Bellei con Draghetto Op conquista la Tqq Premio Ior

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Nel lunedì di corse all’Ippodromo del Savio c’era molta attesa per Alessandro Gocciadoro che era partente in due corse e aveva preannunciato una prova pubblica di Banderas Bi in vista di una possibile trasferta a New York, ma il driver emiliano ha dato forfait; alla guida di Banderas Bi lo ha sostituito Andres Boldura, ma la prova non è stata molto soddisfacente, il miglio è stato coperto in 1’57“, corrispondenti a 1’13“ al chilometro. Il perno della serata era la Tris quartè e quintè abbinata al ‘Ior – Istituto Oncologico Romagnolo’, che ha visto il successo diOp: il cavallo diha chiuso i tre giri di pista alla media di 1.16.3 precedendo Doncaster che nei metri finali ha tolto la piazza d’onore a Dolly Effe. Nessuno scommettitore ha centrato la combinazione quintè, mentre la Tris ha pagato 590 euro e la quartè ha dato 2.565 euro ai vincitori.