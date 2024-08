Costacurta | Thuram più rilassato rispetto al padre Pure il fratello

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Alessandroha giocato con ildi Marcus e Khephren, ossia Lilian. L’ex calciatore ha detto questo su Sky Sport facendo il paragone. PARAGONE – L’attaccante dell’Inter ha chiuso la prima giornata di campionato con una doppietta contro il Genoa. Il francese ha dominato il match di Marassi, Alessandrofa un paragone con il: «Lilian in campo era concentrato e attento, lo richiedeva anche il ruolo visto che era un difensore. Per lui erano diversi i compiti. I figli sono più rilassati. Marcussicuramente, anche l’altro quando lo seguivo al Nizza. Pensavo lui non fosse ancora pronto, invece è stata una bella scelta da parte della Juventus».