Calciomercato com – Milan tegola Morata | tra mercato e alternative ecco chi può sostituirlo|Primapagina

(Di mercoledì 21 agosto 2024) 2024-08-20 22:00:00 Fioccai e discussioni a causa dell’ultima news pubblicata sul web: Alvarosi ferma a causa di una problema muscolare di cui si conoscerà la reale entità solo nella giornata di domani. Il numero 7 rossonero salterà sicuramente la sfida di sabato pomeriggio al Tardini contro il Parma ma presumibilmente ne avrà ancora per una ventina di giorni ( in dubbio anche per-Venezia del 15 settembre a San Siro).ATTACCO COMPLETO- Il problema muscolare dinon preoccupa ila tal punto dal tornare sul. La linea che filtra da fonti vicine al club rossonero va in questa direzione. Per una questione di liste e di progetto ( evitare di ostruire la crescita di Camarda direzione Prima squadra) Moncada e Ibrahimovic avevano già deciso di non intervenire ulteriormente nel reparto offensivo.