Cagliari vs Como | probabili formazioni e dove vederla

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Gara valida per la seconda giornata del campionato italiano di Serie B 2024/2025. Dopo aver fermato la Roma, i sardi cercano i primi tre punti stagionale contro i lariani sconfitti invece all’esordio dalla Juventus.vssi giocherà lunedì 26 agosto 2024 alle ore 18.30 presso l’Unipol Arena.VS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Buono l’esordio dei sardi che hanno bloccato la Roma sullo 0-0. La squadra di Nicola ha tenuto testa ai giallorossi andando vicina al colpaccio. Si spera che possa andare meglio contro i lariani, diretti concorrenti per la salvezza. I lariani, invece, si sono dovuti piegare nettamente alla Juventus per 3-0. Non c’è stata praticamente mai partita con la squadra di Fabregas che ha subito passivamente il gioco e la superiorità tecnica dei bianconeri.