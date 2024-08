Bergamo 569 candidati per 14 posti nella polizia locale | ma quando guadagna un vigile?

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Se gli aspiranti vigili difossero nell’esercito, sarebbero in numero sufficiente da formare un battaglione. Al bando chiuso lo scorso 5 agosto per 14, infatti, hanno risposto ben 569. D’altro canto, parliamo di contratto a tempo indeterminato. L’annuncio aveva previsto inizialmente 8 assunzioni ma, grazie al nuovo Piano di fabbisogno del personale approvato dalla Giunta bergamasca il 29 luglio scorso, saranno 14. Il 29 agosto si parte con la prova scritta sottoposta dalla società Selexi in modalità informatizzata e in presenza a Milano. La prova orale, prevista dal 5 settembre al 12 settembre, si svolgerà invece apresso la sede della Protezione civile in via Coghetti. Le assunzioni avverranno già da ottobre 2024.