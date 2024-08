Troppi casi di gastroenterite in Valsesia in corso le analisi dell' acqua

Leggi tutta la notizia su agi

(Di martedì 20 agosto 2024) AGI - Non ci sono ancora certezze sulle cause dei numerosidisegnalati a Varallo Sesia, dove da giorni residenti e turisti lamentano problemi intestinali. L'Asl di Vercelli sta effettuando unaapprofondita sui campioni prelevati dall'acquedotto, in particolare in alcune zone dove risulta che sia stata immessa in reteproveniente da un rio superficiale. "Sono stati effettuati- spiega il portavoce'Asl di Vercelli - i controlli microbiologici di legge che hanno dato il seguente esito: coliformi fecali negativo, escherichia coli negativo, enterococchi e salmonella in attesa di riscontro. In aggiunta è stato richiesto un controllo sulla presenza di Norovirus (unae più comuni cause di- ndr) sull'che sarà effettuato dall'Istituto zooprofilattico di Brescia".