Trionfo Sinner! Vince il 1000 di Cincinnati battendo Tiafoe in due set

(Di martedì 20 agosto 2024) Sempre più straordinario il nostro Jannik. Non si diventa numero uno del mondo per caso, elo ha dimostratondo il terzo mille della sua carriera (su cinque finali disputate) pur essendo in condizioni fisiche non perfette. Lui stesso aveva dichiarato che aavrebbe partecipato per trovare la forma migliore in vista degli US Open. E invece, al termine di un filotto entusiasmante, il rosso di San Candido ha portato a casa l’ennesimodella sua giovane carriera. Dopo aver sconfitto con qualche difficoltà la giovane promessa americana Michelsen, Jannik è stato capace di battere in rimonta il russo Rublev, numero 6 del mondo, e soprattutto il tedesco Zverev, numero 4, al termine di una semifinale straordinaria per intensità.