Tennis ufficiale | sottratti 400 punti a Jannik Sinner dal ranking Atp

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 20 agosto 2024) Adesso è. Dopo il comunicato dell’ITIA, con l’indicazione sulla sanzione patteggiata daper responsabilità oggettiva nell’ambito della positività al Clostebol, per il quale è stata accertata l’assunzione involontaria della sostanza vietata, ilAtp recepisce dopo poche ore l’esito nei confronti dell’altoatesino e decurta al numero uno del mondo 400. Da 9.760 adessoscala a 9.360 e questo èe nero su bianco anche sul sitodell’Atp. In ogni caso, l’azzurro è saldamente in vetta e resterà primo almeno fino al torneo di Pechino.400dalAtp SportFace.