Sinner sotto attacco Shapovalov punta il dito | Regole diverse per giocatori diversi

(Di martedì 20 agosto 2024) Come abbiamo spiegato in precedenza, Jannikè risultato positivo al Clostebol a seguito di due test anti-doping effettuati nel corso del Masters1000 di Indian Wells 2024, quando si fermò in semifinale al cospetto dello spagnolo Carlos Alcaraz. Il n.1 del mondo è riuscito a dimostrare la propria innocenza e la mancanza di dolo. Dunque potrà continuare a giocare senza problemi, a partire dagli imminenti US Open. L’unica conseguenza, peraltro tutt’altro che di poco conto, è la sottrazione dei 400 punti che aveva messo in cascina ad Indian Wells, nonché dei premi in denaro accumulati durante il torneo californiano. Tutto finito? Per la giustizia di sicuro, la questione è chiusa.però dovrà fare i conti con le insinuazioni ed i sospetti dei ‘colleghi’.