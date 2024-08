Sinner positivo al doping ma innocente | parla l' Atp cosa è successo

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di martedì 20 agosto 2024) Con uno steroide nel sangue, ma già scagionato. Jannikè risultatoa un controllo antilo scorso mese di aprile. Nel sangue del numero uno del mondo sono state trovate tracce di Clostebol, per un totale di meno di un miliardesimo di grammo. In seguito a un'indagine condotta dall'agenzia internazionale per l'integrità del tennis (Itia) è stato dimostrato che la contaminazione è avvenuta attraverso un massaggio effettuato dal fisioterapista, che ha utilizzato la crema per curare un taglio sul proprio dito. La contaminazione è avvenuta per mancanza di attenzione e perché la sostanza è entrata in contatto con alcune ferite aperte dell'altoatesino. Lo ha annunciato lo stessosui suoi profili social.