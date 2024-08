Regia serve un difensore Fontanarosa sì Graves no

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 20 agosto 2024) Alessandroarriverà a Reggio tra oggi e domani e si metterà subito a disposizione di mister Viali che potrebbe già gettarlo nella mischia sabato, contro la Sampdoria. Sfuma invece la possibilità di vedere in granata Simoncentrale danese di proprietà del Palermo. Il giocatore – che sembrava ad un passo fino a pochi giorni fa – accetterà probabilmente una proposta dall’estero (si parla della Serie A olandese) e così Pizzimenti dovrà di nuovo riparametrarsi su un nuovo profilo. L’identikit è chiaro:uno ‘stopper’ che possa alternarsi a Rozzio e Meroni e che garantisca fisicità, meglio se mancino., infatti, sarà utilizzato prevalentemente da terzino ‘bloccato’ e non tanto da centrale, visto che con lo schieramento a quattroun profilo che sia più arcigno in marcatura rispetto alclasse 2003 di proprietà dell’Inter.