Raduno dei gemelli torna l’appuntamento con tante sorprese

(Di martedì 20 agosto 2024) Tempo di lettura: 2 minutiSta perre un appuntamento che ormai si sta consolidando nella tradizione irpina ma avete le sue porte all’Italia tutta. Si tratta delnazionale deialla sua quarta edizione, dopo l’intuizione di Antonia Di Nardo che, dopo il primo appuntamento di quattro anni fa ad Altavilla Irpina, comune con un alto tasso di nascite gemellari, ha portato la manifestazione nella città capoluogo per allargarne l’orizzonte. Scomessa vinta e quest’anno la location sarà la bellissima cornice dell‘ex Carcere Borbonico in Via Dalmazia il prossimo 6 settembre dopo che lo scorso anno la carovana di fratellisi era ritorvata all’ex cinema Eliseo.