Perinetti | La priorità sul mercato è un un braccetto sinistro

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 20 agosto 2024) Tempo di lettura: 2 minutiE’ conto alla rovescia per l’esordio in campionato per l’Avellino. Domenica pomeriggio (ore 18) i lupi affronteranno per la prima giornata della stagione 2024/2025 di Serie C l’AZ Picerno. “Siamo abbastanza contenti di quanto fatto. Con il Pontedera abbiamo fatto cose buone per sessante minuti, meno nella parte finale, ma è il periodo”. E’ quanto affermato dl direttore dell’area tecnica, Giorgio, ospite dei tifosi del Club Venticano Biancoverde insieme a Leonardo Marson e Michele D’Ausilio. “Abbiamo un programma con l’allenatore, abbiamo esaudito le sueche sono anche le nostre – sottolinea– Siamo una squadra definita con alcune pedine che devono trovare la forma migliore, altre che devono ancora essere inseriti”.