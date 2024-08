Nudo palpeggia due ragazze | 27enne nei guai

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 20 agosto 2024) Civitanova, 20 agosto 2024 – Si apposta nel sottopasso di viale Matteotti e in pieno giornodue, dopo essersi spogliato mostrando loro i genitali: denunciato un molestatore seriale di 27 anni, residente Montegranaro, già noto alle forze dell’ordine. Prima gli abusi nei confronti di una ragazza, poi, a distanza di poco tempo e sempre nella stessa zona, nei confronti di un’altra. I carabinieri del comando stazione di Civitanova hanno identificato e denunciato alla procura un uomo di 27 anni, residente a Montegranaro, con precedenti penali per reati in materia di stupefacenti. Gli episodi, distinti, sono avvenuti venerdì scorso, quando ilsi è reso responsabile di molestie sessuali nei confronti di due giovani donne, di cui una minorenne. I fatti sono avvenuti a Civitanova.