Negri e l’eredità del papà gallerista | A Palazzo Albergati opere uniche

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 20 agosto 2024) Francescoè con Francesca Villanti curatore dell’esposizione Antonio Ligabue. La grande mostra, che inaugura ail 21 settembre e che nel catalogo proporrà uno scritto di Giorgio Diritti. Il curatore è figlio di Sergio, 90 anni, di Guastalla (Reggio Emilia), che è stato ildell’artista (foto) nato in Svizzera e morto a Gualtieri nel 1965, ed è considerato il suo più grande esperto. Francesco porta avanti il lavoro e rappresenta per i collezionisti e le case d’asta il riferimento assoluto., come sarà la mostra? "Sarà un’eccellenza, completa da ogni punto di vista. E non solo per il numero di, soprattutto per la qualità. Abbiamo ad esempio un inedito assoluto, La lince nella foresta, olio di un collezionista che è venuto da noi a espertizzare l’opera, rimasta sempre ferma presso una famiglia dagli anni Cinquanta".