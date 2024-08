L' alba dei morti dementi | 20 anni dalla danza degli zombie di Edgar Wright

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di martedì 20 agosto 2024) L'deidicompie 20, eppure non ha perso un briciolo di freschezza e di quella genialità che gli ha permesso di ribaltare i codici del sotto-genere-movie. Un juke-box che suona "Don't stop me now"; birre spillate e bevute tutte d'un fiato; uomini stanchi, che si trascinano a lavoro; ma soprattutto un cornetto alla fragola dal colore rosso acceso. Non c'è nulla di straordinario dietro questi elementi, giusto? Ognuno di essi non è altro che un dettaglio insignificante caratterizzante l'ordinarietà di una vita qualunque. Ma se sei, nulla è regolare, tutto vive fuori dal coro, e così un gelato, un brano, una pinta di birra si fanno contenitori imprevedibili di un film sugli. E in effetti, L'deiva oltre gli stereotipi