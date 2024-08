La lezione dell’Atalanta a Lecce | chi gioca pesa sempre più di chi non gioca

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di martedì 20 agosto 2024) Mister Gasperini ama ricordare che sarebbe meglio parlare di chi, piuttosto che di chi non. La prima giornata della Serie A 2024/25 non fa altro che assecondare questo suo punto di vista, espresso a più riprese: non ci sono Koopmeiners e Lookman (tra gli altri), ma in compenso ci sono i nuovi acquisti. Che magari non sono così di grido per come sono arrivati, forse hanno meno appeal internazionale, non sono degli idoli di Bergamo, la stragrande maggioranza dei tifosi non ha ancora acquistato la loro maglia, ma a dirla tutta sembra davvero solo una questione di tempo, specialmente se è vero che chi ben comincia è a metà dell’opera.