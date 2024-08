Gudmundsson | Voci Inter? Con la Fiorentina percorso lungo

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 20 agosto 2024) Oggi conferenza stampa di presentazione di, il nuovo acquisto della. L’ormai ex obiettivo dell’segnala cosa è successo in estate e perché ha scelto i viola anziché l’. IL PASSAGGIO – Albertla settimana scorsa si è trasferito dal Genoa alla, dopo un’estate disoprattutto sull’. Proprio di questa possibilità se ne parla nella prima domanda della presentazione: «Come sto e cos’è successo in estate? Sto bene, spero di essere pronto prima della sosta. Ho un piccolo problema al polpaccio, ma per il resto sto bene. Chiaramente, come sanno tutti, è stato unmoltocon la. Il club si eraessato già a gennaio ma all’epoca non era successo nulla, quando laè tornata alla carica in estate non ho esitato.