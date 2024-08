Final Fantasy XVI arriverà a breve su PC

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di martedì 20 agosto 2024) Square Enix ha oggi annunciato che il più recente capitolo della serieXVI,il 17 settembre su PC. Una demo gratuita del popolare action RPG è disponibile su entrambe le piattaforme. È già possibile pre-acquistareXVI Standard Edition, che include il gioco base, o la Complete Edition, che include anche gli avvincenti DLC Echoes of the Fallen e The Rising Tide a prezzo scontato. Inoltre, i giocatori interessati potranno acquistare i DLC singolarmente o tramite il Pass di espansione diXVI, che li include entrambi, all’uscita del gioco.