Festa a Molazzana Il rifugio Enrico Rossi celebra il centenario

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 20 agosto 2024) Grandi festeggiamenti in arrivo per ildelalla Pania, organizzati dalla sezione del Cai Lucca, in collaborazione con lo staff del gestore, Simone Salotti. Domenica pma, infatti, una serie di eventi animeranno l’ambito montano nel comune di, combinando avventura, convivialità e immersione nel passato, grazie a testimonianze e aneddoti ricordati da coloro che nel tempo hanno conosciuto e gestito questo, molto caro a escursionisti e appassionati di montagna. Ecco alcuni degli appuntamenti, dedicati a esperti, neofiti e avventurosi escursionisti in erba. Una opzione ideale per chi fosse in cerca di una sfida è rappresentata dall’itinerario proposto tra le vette del Pizzo delle Saette e della Pania della Croce.