Correa in casa Inter caldeggia un’idea! Su Arnautovic 2 verità – CdS

(Di martedì 20 agosto 2024) Joaquine Markosono i due puntirogativi dell’attacco dell’. Entrambi non ha giocato neanche un minuto alla prima contro il Genoa. IDEA – L’ha un doppio rebus in avanti, che riguarda. L’argentino, nonostante la volontà di Simone Inzaghi di volere cinque attaccanti, rimane con le valigie in mano. E nel caso in cui dovesse uscire, allora la dirigenza andrebbe appunto su un altro centravanti. Ma ad oggi le richieste nei confronti del Tucu sono abbastanza scarse. L’vorrebbe monetizzare qualcosa e allo stesso tempo cerca una squadra che possa garantire i 3.5 milioni di euro di ingaggio.piace al Genoa e al Gilardino, come confermato dallo stesso allenatore durante l’ultima conferenza stampa post partita, ma il Grifone non può permettersi uno stipendio di quel tipo.