Carceri | Renzi ‘governo fuffa chiacchiera sui social e prende in giro il Parlamento’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di martedì 20 agosto 2024) Roma, 20 ago (Adnkronos) – “L’emergenzanon può essere sottovalutata, la qualità di una democrazia si misura dalla civiltà delle”. Lo ha detto Matteoa Zapping, su Radiouno, aggiungendo: “Il governo ha approvato un decreto e il giorno dopo Nordio ha detto non basta, ho delle idee, ne parlerò a Mattarella. Se avete approvato un decreto che non serve a niente perchéte inil Parlamento?”.“Ho una grandissima stima di Nordio ma è ostaggio di un governo giustizialista che non porta a casa una riforma su questi temi. Questo è un governochesuima poi non si preoccupa di fare le leggi”, ha aggiunto il leader di Iv. L'articolosuiinilCalcioWeb.