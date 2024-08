Wta 250 Cleveland 2024 | Bronzetti perde ancora passa Rus in due set

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 19 agosto 2024) Continua il periodo nero di Lucia. La tennista italiana esce al primo turno anche nel Wta 250 dicontro l’olandese Arantxa Rus. 6-3 7-6(4) il punteggio a favore della numero 96 del mondo dopo poco più di due ore di gioco. Partita molto equilibrata, soprattutto nel secondo set, che si è deciso su pochissimi punti in cui Rus è stata più pulita di. Quarta sconfitta consecutiva per l’azzurra dopo quelle contro Bouzas Maneiro (Cincinnati), Vekic (Olimpiadi) e Cristian (Palermo). Prosegue la stagione difficile diche, a livello Wta, ha vinto solo quattro partite negli ultimi tre mesi. Rus intanto avanza al secondo turno dove affronterà la vincente tra (7) Tomova e (WC) Davis. Wta 250Rus in due set SportFace.