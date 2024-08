Vaiolo delle scimmie il virus corre per l’Italia | il piano anti contagio

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 19 agosto 2024) Il 14 agosto, l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha dichiarato l'emergenza di salute pubblica internazionale (Pheic) a causa della diffusione delMpox. In risposta, il Ministero della Salute italiano ha emesso una circolare dettagliata, firmata da Maria Rosaria Campitiello e Francesco Vaia, che stabilisce le linee guida da seguire nel Paese. Questa circolare, attesa da giorni, segue le raccomandazioni dell'OMS e dell'European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC), mirate a contenere eventuali focolai nell'Unione Europea. Unaprincipali raccomandazioni del Ministero riguarda i viaggiatori. Si sottolinea l'importanza di informare chiunque si rechi in Paesi con focolai confermati di Mpox, clade I, sui rischi associati e sulle misure preventive da adottare.