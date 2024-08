Sinner brividi ad alta quota | cosa non si fa per amore

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di lunedì 19 agosto 2024) Niente da fare, non c’è cura allamania: persi fanno cose folli e questa ne è la dimostrazione lampante. Digerita la sconfitta subita da Andrey Rublev ai quarti di finale del Masters 1000 di Montreal, Jannikaveva saggiamente deciso di prendere qualche precauzione. Aveva chiaramente detto che, non essendo lui al top, non avrebbe avuto senso aspettarsi una prestazione perfetta in occasione dell’appuntamento successivo, quello di Cincinnati. Jannikdisputerà la finale di Cincinnati contro Francese Tiafoe (LaPresse) – Ilveggente.itAveva sottolineato, altresì, che avrebbe puntato, a quel punto, direttamente sugli Us Open, quarto ed ultimo Slam di una stagione che è stata, per lui, straordinaria sotto ogni aspetto.