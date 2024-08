Purtroppo non mi risulta il tweet di Chiariello sul mercato del Napoli spaventa i tifosi

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di lunedì 19 agosto 2024) Umbertoha dato una notizia diin unche potrebbe essere un grave pericolo per ildel. Ildelfa fatica a sbloccarsi definitivamente, in una situazione in cui sono necessari ancora diversi acquisti per completare la rosa a disposizione di Antonio Conte. Il club azzurro rimane infatti ancora prigioniero della situazione riguardante Victor Osimhen, il cui addio fa fatica a sbloccarsi nonostante il rinnovo con clausola rescissoria da 130 milioni degli scorsi mesi. Chelsea e Paris Saint Germain non sembrano disposti a spendere una cifra simile per il calciatore nigeriano, allo stesso tempo, il club azzurro continua a trattarlo come un giocatore fuori dal progetto. Nel frattempo, ilsta così pensando di muoversi in via indipendente, come dimostra il colpo Neres, che ha effettuato oggi le visite mediche.