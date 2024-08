Non basta Paola Ferrari | Daniela Santanché resta in rosso Allarme del suo manager | I clienti scappano per le inchieste dei pm

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di lunedì 19 agosto 2024) Nonostante si sia nell’ultimo anno perfino svenata per evitare il fallimento del gruppo Visibilia da lei fondata,sembra non riuscire ad uscire dai guai dei suoi affari. I fallimenti sono stati evitati anche attraverso l’accollo personale di alcuni debiti societari e grazie anche a un accordo con il fisco italiano. Ma la ministra del Turismo per farlo ha dovuto dare in pegno perfino la sua bella casa milanese in cui abita da anni. Alcune sue quote societarie sono passate in mano al compagno Dimitri Kunz, quella nella Visibilia quotata non è più sua, maancora attiva la Visibilia concessionaria che dopo avere sventato l’insidia del fallimento e perfino quella del concordato grazie all’aiuto dell’amicaDe Benedetti ha mutato nome dall’aprile scorso in Athena pubblicità.