Naufragio Palermo | comandante Sir Robert ' ho visto spezzarsi albero veliero alto 72 metri**

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 19 agosto 2024) Porticello (), 19 ago. (Adnkronos) - "Il vento era forte, fortissimo. All'improvviso hol'maestro del72 metri, piegarsi e poie cadere in acqua. E' successo tutto i pochissimi istanti". A dirlo è Karsten Börner, ildella imbarcazione SirBaden Powell, la nave olandese che per primo ha soccorso ilBayesan, affondato all'alba di oggi davanti alla costa di Porticello (). Il, tedesco, è arrivato sulla terraferma con il tender della sua barca. "C'era in corso una tempesta - dice ancora visibilmente scosso - volevamo spostarci da lì ma non abbiamo avuto il tempo". Ilcon il tendere è riuscito a salvare 15 passeggeri delbritannico. "Quando siamo tornati non c'era più nessuno in acqua", dice.