Naufragio barca a vela è affondata subito | il racconto

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di lunedì 19 agosto 2024) (Adnkronos) – "Prima il veliero si è inclinato su un lato e in pochi minuti la, è successo tutto in pochissimo tempo". A raccontare cosa è successo alla Bayesan, colata a picco in rada davanti al porto di Porticello (Palermo), è il comandante dell'imzione Sir Robert, il primo a soccorrere i passeggeri L'articolo, “è”: ilproviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”.