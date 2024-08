Maltempo nelle Marche | San Benedetto sott' acqua allagati sottopassi e strade

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 19 agosto 2024) San, 19 agosto 2024 – La forte precipitazione cheprime ore di oggi ha interessato tutta la fascia costiera ha mandatoopassi ferroviari,, garage e scantinati in varie zone della città di San. All’opera vigili del fuoco, operai del Comune e personale della polizia locale. Nelopasso di via Virgilio, che collega il lungomare a viale dello Sport con un metro e mezzo di, una donna al volante della sua Mercedes, è stata soccorsa dai vigili del fuoco. Non finisce l’allerta meteo, ancora temporali: quando torna il sole Un’altra auto è rimasta in panne in via Abruzzi trasformata in un fiume d’. Bloccate decine di auto nel grande parcheggio in zona ex Tirassegno sul lungomare,gli scantinati del palazzo Las Vegas.