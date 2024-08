L’inventore della corrente | In Italia si può fare di più Manca una visione unica ’La dolce vita’ è la storia

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 19 agosto 2024) ISCHIA (Napoli) ’Appuntamento a Ischia’. Sul set ci sono Mina, Domenico Modugno, Franco e Ciccio. Mario Mattoli è alla regia. Sono tutti sull’isola delle Flegree, a uno sguardo da Napoli. Da quel 1960 il turismo qui è cresciuto sempre di più, grazie anche a questo film. E dire che solo quattro anni prima era stato girato ’Vacanze a Ischia’, con Vittorio De Sica. Ecco allora che Michelangelo Messina (nella foto), nel 2003, decide di dedicarne un festival ad hoc. E nella sua rassegna, di cui ne è direttore artistico, nasce un neologismo su cui lavorare, per studiarne i numeri, i particolari e le grandezze, con un osservatorio. ’Cineturismo’, una parola che vale migliaia di scene e inquadrature, "per riscoprire il territorio attraverso i suoi luoghi". Lui ne è l’ideatore. E in quella data c’è l’anno zero "per capire il fenomeno e il suo impatto economico.