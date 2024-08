Le parole dell’europarlamentare Gozi contro X fanno insorge la Lega Salvini | Vogliono censurare? Ci opporremo in ogni modo

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 19 agosto 2024) “Se Musk non si adegua alle nostre leggi, l’Unione chiuderà X in Europa”. L’eurodeputato (eletto in Francia nella lista di Macron) Sandro, segretario generale del Partito democratico europeo e membro della presidenza di Renew, in un’intervista a Repubblica attacca la gestione delle fake news e dei messaggi di odio da parte della piattaforma di Elon Musk. “Il commissario europeo Thierry Breton lo ha ribadito nella sua lettera al proprietario di X: internet non può essere un far west, le regole che valgono nella vita reale si devono applicare anche online e le piattaforme social devono adoperarsi per combattere l’odio e la disinformazione”, sottolinea. Per l’europarlamentare la piattaforma di Musk o si adegua alle normative Ue o “va pesantemente multata perché la libertà di parola ovunque nel mondo non è assoluta, ma trova un proprio limite quando si compie un reato”.