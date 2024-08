Italia U17 vince la Telki Cup il ct Favo | Dato continuità a idea di calcio propositivo

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 19 agosto 2024) La Nazionalena U17 riparte con un successo, dopo aver vinto gli Europei di categoria negli scorsi mesi. Gli Azzurrini hanno conquistato la 43esima edizione dellaCup, che si è disputata in Ungheria tra il 13 e il 17 agosto. Prima l’esordionte contro l’Islanda per 4-3, poi la vittoria per 2-0 sulla Corea del ud e infine il pareggio per 2-2 contro i padroni di casa. “Abbiamo vinto un torneo, ma soprattutto abbiamoa un’di– il commento del ct Massimiliano–.