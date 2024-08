Il Sannio continua a perdere abitanti | residenti in calo anche nel 2024

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 19 agosto 2024) Tempo di lettura: 2 minutiRiceviamo e pubblichiamo la nota del coordinamento provinciale di Libera Benevento“Un dato che drammaticamente si consolida e che dovrebbe scuotere tutti !!!Perché ricchi e poveri più che uno scatto fotografico dovrebbe essere uno scatto della politica, in modo unitario, plurale congiunto. Per una equa distribuzione delle ricchezze ed una lotta strutturata a tutte le povertà, da quelle educative, a quelle etiche, morali ed economiche.Creare i presupposti per far sì che lasciare la nostra terra sia una scelta e non una costrizione.Le nostre comunità non possono essere offese nella dignità, proponendo falsi miti e forme di clientelismo, a volteistituzionale .Un reclutamento selvaggio per la sola sopravvivenza partitica. Non una politica al servizio del territorio, ma un territorio al servizio dei politici.