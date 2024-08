Djalò rimane in Italia non alla Juventus L’Inter se la ride le cifre

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 19 agosto 2024) Tiagosi è visto solo all’ultima giornata dello scorso campionato, poi mai più.da fuori e si gode il disastro bianconero con il difensore, che ora vuole la cessione. Vicino l’accordo con un club di Serie A. ESILARANTE – Peggio di così non poteva andarecon Tiago. Il club bianconero, con l’esclusivo obiettivo di togliere alun rinforzo, ha acquistato il difensore a pochi mesi dscadenza del suo contratto con il Lille pagandolo 3.6 milioni di euro più 1.5 milioni di oneri accessori e un massimo di 2.6 milioni di euro di bonus. Un accordo senza senso, che infatti non ha portato i risultati sperati ddirigenza.ora si gode la fine della storia tra il difensore e la, che sta cercando di cederlo in questi ultimi giorni di mercato.potrebbere ine trasferirsiRoma.