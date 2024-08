De Gasperi | Guerini Pd ‘indica ancora la via giusta da seguire’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di lunedì 19 agosto 2024) Roma, 19 ago (Adnkronos) – “Settant’anni fa il popolo italiano ha reso omaggio lungo tutto il percorso verso Roma ad Alcide De, rendendo plasticamente evidente il ringraziamento a un uomo politico che ha vissuto l?unità nazionale come ideale, l?onore della propria patria come compito, la promozione e la difesa della libertà e della democrazia come missione, un?Europa unita in un Occidente democratico come scelta e la centralità della persona come programma”. Lo scrive sui social Lorenzo, del Pd. “Settant’anni dopo il suo esempio, il suo insegnamento, il suo metodo continuano a sfidare tutti per tentare di esserne adeguati. Una eredità che oggi, soprattutto oggi, in un mondo in drammatica trasformazione, ci indicala viada seguire, nella chiarezza dei valori e nel coraggio dell?azione”, aggiunge.